В Саратове зафиксирован факт избиения 76-летнего мужчины собственным сыном. Инцидент произошел в четверг, 2 февраля, пишет ЧВ.
По данным правоохранительных органов, 54-летний злоумышленник набросился на пожилого отца по неизвестным причинам. Пострадавший был госпитализирован в местную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом носа, ушибом мягких тканей лица, грудной клетки и левого бедра.
Отметим, что полиция провела задержание подозреваемого, ранее не имевшего проблем с законом. Следователи занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего.