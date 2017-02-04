Житель Саратова избил пожилого отца

Пострадавший был госпитализирован в местную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом носа.

Происшествия

В Саратове зафиксирован факт избиения 76-летнего мужчины собственным сыном. Инцидент произошел в четверг, 2 февраля, пишет ЧВ .

По данным правоохранительных органов, 54-летний злоумышленник набросился на пожилого отца по неизвестным причинам. Пострадавший был госпитализирован в местную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом носа, ушибом мягких тканей лица, грудной клетки и левого бедра.

Отметим, что полиция провела задержание подозреваемого, ранее не имевшего проблем с законом. Следователи занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего.