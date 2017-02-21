Житель Самарской области держал на цепи приезжего из Осетии

Потерпевший оказался в статусе раба, работая на злоумышленника за еду.

Происшествия

В Самарской области ожидает суда местный житель, подозреваемый в использовании рабского труда.

По данным следствия, 40-летний мужчина решил позвать к себе на участок знакомого из Северной Осетии, чтобы тот помог ему в обработке земли. При этом он пообещал работнику хорошие условия. В итоге мужчина согласился, поскольку не знал, что у работодателя совсем другие планы. Прибыв к хозяину участка, он тут же оказался в неволе. Злоумышленник отобрал у него паспорт и заставлял своего помощника работать совершенно бесплатно. В качестве наказания за непослушание он привязывал провинившегося за ногу цепью к столбу на несколько часов.