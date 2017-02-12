Житель Сахалина убил жену, которая забыла убраться дома

Нападавший нанес женщине множество ударов ногами и руками, после чего лег спать.

Происшествия

В поселке Быково Сахалинской области задержан местный житель, подозреваемый в убийстве жены в результате бытового конфликта. Инцидент произошел во вторник, 7 февраля, пишет РЕН .

По данным правоохранительных органов, в этот день мужчина распивал спиртные напитки в своей квартире. Он выразил недовольство тем, что его жена не убралась в доме. Нападавший нанес женщине множество ударов ногами и руками, после чего лег спать. Проснувшись, он обнаружил мертвое тело 46-летней супруги.

Сообщается, что у жертвы диагностированы закрытая травма грудной клетки, перелом ребер и повреждения внутренних органов. Женщина скончалась от кровопотери.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Специалисты продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.