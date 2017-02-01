Житель Ржева вызволил из огня четырёхмесячного младенца

Мужчина пробрался в горящую комнату и спас ребенка, который даже не проснулся.

Происшествия

В Ржеве мужчина вынес из горящего дома 4-месячного ребенка, чем спас ему жизнь, пишет КП .

Сообщается, что днем 1 февраля в одном из частных домов, в котором находилась мать со спящим в люльке младенцем, начался пожар. Женщина решила позвать на помощь соседа по имени Павел Тютьков. Мужчина пробрался в горящую комнату и спас ребенка, который даже не проснулся.

Отметим, что к приезду пожарных дом выгорел изнутри, что вызывает еще большее восхищение поступком смельчака. Специалистам только предстоит выяснить точную причину возгорания.