Житель Пскова случайно записал момент жестокого избиения на телефон жертвы

Следствие считает, что он просто ошибся кнопкой

Происшествия

24-летний житель Пскова, жестоко избивший свою подругу, снял преступление на телефон жертвы. Об этом сообщают в региональном СК.

Как отмечают в ведомстве, ситуация была следующая.

25 июля в больнице скончалась молодая девушка, которую доставили в состоянии комы с пустыря в районе Сиреневого бульвара Пскова. Правоохранительные органы проверили сумочку жертвы. Там они обнаружили телефон и видеозапись, которую сделал убийца. Тут же все и выяснилось. 24-летний житель Пскова, испытав жуткую ревность к своей девушке, избил ее до смерти.

В момент совершения преступления, парень включил видео, перепутав кнопку.

Сейчас в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Скоро он предстанет перед судом.