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http://7info.ru/news/world-incidents/zhitel_penzenskoj_oblasti_izbil_invalida_kotoryj_zastupilsja_za_sobaku/

Житель Пензенской области избил инвалида, который заступился за собаку
Злоумышленник избил жертву руками и лопатой.

Происшествия   199

Пензенский суд приступил к рассмотрению уголовного дела о местном жителе, который обвиняется в избиении инвалида. Инцидент произошел в мае минувшего года, пишет PenzaNews .

По данным следствия, 19-летний молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал дразнить лопатой привязанную к забору собаку. Тогда мужчина, оказавшийся инвалидом II группы, сделал ему замечание. Обвиняемому не понравилось вмешательство со стороны, в результате чего он избил жертву руками и лопатой.

Сообщается, что через некоторое время молодой человек совершил еще одно преступление, за которое был приговорен к семи годам заключения. 