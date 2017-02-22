Житель Пензенской области избил инвалида, который заступился за собаку

Злоумышленник избил жертву руками и лопатой.

Происшествия

Пензенский суд приступил к рассмотрению уголовного дела о местном жителе, который обвиняется в избиении инвалида. Инцидент произошел в мае минувшего года, пишет PenzaNews .

По данным следствия, 19-летний молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал дразнить лопатой привязанную к забору собаку. Тогда мужчина, оказавшийся инвалидом II группы, сделал ему замечание. Обвиняемому не понравилось вмешательство со стороны, в результате чего он избил жертву руками и лопатой.

Сообщается, что через некоторое время молодой человек совершил еще одно преступление, за которое был приговорен к семи годам заключения.