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Житель Орска хотел изнасиловать несовершеннолетнюю: видео
Происшествия 76
Житель Орска хотел изнасиловать несовершеннолетнюю: видео
Происшествия 76
Девочка оказала педофилу жесткое сопротивление. Мужчина скрылся.
В воскресенье, 10 сентября, в Орске (Оренбургская область) мужчина хотел изнасиловать 11-летнюю девочку. О факте ЧП сообщает пресс-служба МВД России.
По предварительным данным, гражданин хотел совершить действия сексуального характера в отношении школьницы, проникнув в квартиру вслед за ребенком.
Девочка оказала жесткое сопротивление злоумышленнику. Ее крики услышали соседи, которые прибежали к ней на помощь.
Мужчина скрылся. Сейчас его ищет полиция.