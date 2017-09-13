Житель Орска хотел изнасиловать несовершеннолетнюю: видео

Девочка оказала педофилу жесткое сопротивление. Мужчина скрылся.

Происшествия

В воскресенье, 10 сентября, в Орске (Оренбургская область) мужчина хотел изнасиловать 11-летнюю девочку. О факте ЧП сообщает пресс-служба МВД России.

По предварительным данным, гражданин хотел совершить действия сексуального характера в отношении школьницы, проникнув в квартиру вслед за ребенком.

Девочка оказала жесткое сопротивление злоумышленнику. Ее крики услышали соседи, которые прибежали к ней на помощь.

Мужчина скрылся. Сейчас его ищет полиция.