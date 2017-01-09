Житель Омска решил сжечь уснувшего в его подъезде алкоголика

Потерпевший доставлен в местную больницу с тяжелыми ожогами.

Происшествия

В Омске зафиксирован факт поджога мужчины, распивавшего спиртные напитки в подъезде, пишет КП .

По данным СК России по Омской области, потерпевший приехал в Омск к знакомым на новогодние праздники. Вечером 8 января после очередной пьянки мужчина уснул прямо на лестничной клетке. Житель одной из квартир разбудил пьяницу и попросил того покинуть подъезд его дома. После непродолжительной словесной перепалки, омич облил потерпевшего жидкостью для розжига и поджег.

Сообщается, что гость города Омск попал в больницу с тяжелыми ожогами. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство с особой жестокостью».