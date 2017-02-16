Житель Омска расчленил неугодных соседей

Следствие будет ходатайствовать о проведении психиатрической экспертизы, чтобы установить его вменяемость.

Происшествия

В Омске правоохранительные органы провели задержание ранее судимого 38-летнего мужчины, который подозревается в убийстве двух соседей. О преступлениях рассказала его сожительница, которая случайно наткнулась на тело в доме, пишет ФАН .

По данным следствия, в ноябре 2016 года омич поссорился с 53-летним соседом, после чего убил его и отрезал голову. При этом злоумышленник спрятал труп, пытаясь скрыть следы преступления. Второе убийство произошло в начале этого года в ходе совместной попойки с 35-летним знакомым. В этот раз убийца отрезал соседу кисти рук и оттащил тело в неотапливаемое помещение.

В ближайшее время подозреваемый будет арестован, также следствие будет ходатайствовать о проведении психиатрической экспертизы, чтобы установить его вменяемость.