Житель Китая продал внебрачного сына, чтобы оплатить долги жены

Предприимчивый мужчина продал сына любовницы через интернет за 6,5 тысячи долларов.

Происшествия

Китайский мужчина решил продать внебрачного ребенка для того, чтобы его законная жена смогла рассчитаться с долгами. Об этом стало известно из местных СМИ, пишет Svopi .

Сообщается, что семья Чэнь вела успешный бизнес. Через некоторое время муж завел любовницу, в результате чего у них родился сын. Позднее у супругов начались деловые проблемы, которые привели к большим долгам. Тогда предприимчивый мужчина продал сына любовницы через интернет за 6,5 тысячи долларов. Половину этой суммы он отдал жене, чтобы погасить долги, а остальное оставил себе.

Отметим, что правоохранительные органы вернули ребенка законной матери, а его горе-отца ждет судебное разбирательство.