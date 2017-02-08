Китайский мужчина решил продать внебрачного ребенка для того, чтобы его законная жена смогла рассчитаться с долгами. Об этом стало известно из местных СМИ, пишет Svopi.
Сообщается, что семья Чэнь вела успешный бизнес. Через некоторое время муж завел любовницу, в результате чего у них родился сын. Позднее у супругов начались деловые проблемы, которые привели к большим долгам. Тогда предприимчивый мужчина продал сына любовницы через интернет за 6,5 тысячи долларов. Половину этой суммы он отдал жене, чтобы погасить долги, а остальное оставил себе.
Отметим, что правоохранительные органы вернули ребенка законной матери, а его горе-отца ждет судебное разбирательство.