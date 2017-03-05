Житель Кемерово отметил полученную судимость, обставив родительский дом

Ввиду отсутствия денег сын решил поживиться ценными вещами в доме родителей.

Происшествия

В поселке Ягуновский Кемеровской области задержан мужчина, который подозревается в краже из дома собственных родителей, пишет КП .

По данным полиции, к ним обратилась женщина, рассказавшая о пропаже обручального кольца, которое хранилось у нее дома, во время ее отсутствия. Сотрудникам полиции не составило труда установить личность похитителя. Им оказался 31-летний сын жертвы.

Выяснилось, что за несколько дней до преступления мужчина получил условную судимость и решил отметить с друзьями тот факт, что остался на свободе. Ввиду отсутствия денег он решил поживиться ценными вещами в родительском доме, где ему и попалось на глаза обручальное кольцо матери. Он сдал его в ломбард, а на вырученные деньги купил алкоголь.

Теперь «заботливому» сыну грозит еще одна судимость и вероятность получить серьезный тюремный срок.