Житель Хабаровского края погиб от взорвавшейся в голове петарды

Молодой мужчина наклонился над коробкой с фейерверком, чтобы посмотреть, почему она не стреляет.

Происшествия

От взрыва пиротехники в голове погиб 29-летний житель района имени Лазо Хабаровского края. Об этом со ссылкой на информацию в социальной сети сообщает ИА AmurMedia.

Трагедия произошла в Новогоднюю ночь в селе Георгиевка. Сообщается, что мужчина установил конструкцию для запуска фейерверка. Когда выстрела не последовало, он наклонился над ней, чтобы посмотреть, что произошло. В этот момент произошёл первый залп, который попал пиротехнику прямо в глаз, после чего заряд взорвался в его голове. От полученных травм пострадавший скончался на месте.