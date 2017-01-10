Житель Брянска пытался изнасиловать случайную знакомую в Рождественскую ночь

Свою жертву мужчина собирался изнасиловать прямо на улице.

Происшествия

В отношении 28-летнего жителя города Брянска возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 131 УК РФ УК РФ (покушение на изнасилование). Об этом сообщает официальный сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Брянской области.

Преступление было совершено в ночь на 7 января в посёлке Навля. На улице Красных партизан обвиняемый пытался изнасиловать 41-летнюю местную жительницу, с которой перед этим познакомился в кафе. Сообщается, что нетрезвый мужчина вызвался проводить женщину домой. Воспылавшего страстью мужчину спугнули случайные знакомые, поэтому он «не смог довести свой преступный умысел до конца».