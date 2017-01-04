Жертвами пожара в Китае стали семь стариков

Сообщается, что люди оказались сгоревшими заживо.

Происшествия

В результате пожара в доме престарелых в Китае погибли как минимум семь человек. Инцидент произошел в среду, 4 декабря, в провинции Цзилинь, пишет РИА Новости .

Сообщается, что пожар начался примерно в 4:30 утра по местному времени. В это время на территории учреждения находились 39 человек, 32 из которых удалось спасти пожарным и спасателям. Семь человек оказались сгоревшими заживо.

Стоит отметить, что причины возгорания до сих пор не установлены. На месте происшествия идет расследование произошедшего.