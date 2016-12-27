Женщина вытолкнула своего ребёнка с 15-го этажа

Кошмарный случай произошёл в подмосковных Мытищах.

Происшествия

Дикий случай произошёл в подмосковных Мытищах – там 34-летняя жительница Калужской области скинула своего ребёнка из квартиры на 15-м этаже. Об этом сообщается на официальном сайте следственного управления СК РФ по Московской области.

По предварительным данным, преступление было совершено вечером в понедельник, 26 декабря. Женщина вытолкнула своего ребёнка 2009 года рождения из квартиры, в которой она временно проживала. От полученных при падении травм потерпевший скончался.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Подозреваемая задержана.