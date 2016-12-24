http://7info.ru/news/world-incidents/zasluzhennaja_artistka_rf_raisa_muhametshina_upala_v_shahtu_lifta/
Заслуженная артистка РФ Раиса Мухаметшина упала в шахту лифта
Происшествия 115
Раиса Мухаметшина упала в шахту лифта. Заслуженную артистку РФ госпитализировали в больницу с травмами, пише
т Российская газета.
Заслуженная артистка РФ Раиса Мухаметшина упала в шахту лифта
Происшествия 115
Актрису госпитализировали в больницу с травмами.
Раиса Мухаметшина упала в шахту лифта. Заслуженную артистку РФ госпитализировали в больницу с травмами, пише
Инцидент произошёл в Институте театрального искусства на Ботанической улице в Москве. По предварительным данным, Мухаметшина упала в шахту лифта с уровня первого этажа.
Актриса известна озвучиванием мультфильмов: её голосом говорила Мартышка в «38 попугаев: Великое закрытие», Госпожа Беладонна в «Фунтике и старушке с усами» и Гаечка в «Чип и Дейл спешат на помощь».