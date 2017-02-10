Зарубежная любовница украла у жителя Тюмени бесценную марку

О подлинной стоимости своей утраты мужчина узнал из СМИ.

Происшествия

Житель Тюмени подал в полицию области заявление о краже у него марки ценой в 3 миллиона долларов, пишет «72.ру» в пятницу, 10 февраля, со ссылкой на пресс-службу УВД области. Правоохранительные органы проверяют информацию.

Тюменский филателист, по данным издания, купил марку, выпущенную в 1868 году, случайно, в составе ряда альбомов, приобретённых им в Казахстане далеко не по такой запредельной цене. Как утверждает «МК», он обменял на марки золотые часы «Roleх».

Затем хозяин марки Магамед Вахаев похвалился своей подруге, живущей в Австрии, пополнением коллекции марок.

Задним числом мужчина понял, что план хищения раритета возник у дамы в тот же момент. Но сначала, получив приглашение погостить в Австрии вместе с марками, дурного не заподозрил. Женщина приглашала Магамеда, чтобы они поженились. Марки он взял с собой.

Через несколько дней после приезда Магамеда женщина забрала альбом с ценной маркой под предлогом показа их специалисту для оценки. А ещё через считанные дни в немецком издании появился материал «Найдена третья марка "Святой Грааль"» с фото марки, которую Вахаев считал своей собственностью, её ценой - 3 миллиона долларов - и именем владельца – «невесты» Вахаева. Впрочем, в этот момент она уже не горела желанием регистрировать брак с приезжим.

Мужчина понял, что его обокрали. По словам бедолаги, он жаловался на вероломство возлюбленной в полицию Австрии и в посольство, но за рубежом его всерьёз не восприняли. Поэтому он надеется на родные правоохранительные органы. Но заявление он подал на днях, вопрос о возбуждении уголовного дела ещё не решён.

По словам потерпевшего, на вырученные с продажи «Грааля» деньги подруга-воровка приобрела особняк и шестикомнатную квартиру в Австрии.