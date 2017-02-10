Задержан житель Челябинска, избивший обидчиков частью скамейки

Один из пострадавших до сих пор находится в реанимации, мститель арестован на 2 месяца.

Происшествия

В Челябинске на остановке общественного транспорта в Ленинском районе мужчина 40 лет жестоко избил двух своих обидчиков оторванной рейкой от спинки скамейки. Об этом сообщает портал «74.ru» с приложением видео. Первоначально избиение попало на видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля, водитель которого вызвал «скорую помощь» двум жертвам гнева челябинца.

По данным издания, всё произошло днём в понедельник, 6 февраля, на остановке около дома № 7 по улице Энергетиков. Три товарища распивали бутылочку в подъезде дома недалеко от остановки. Под действием винных паров один из собутыльников назвал другого «бакланом», тот обиделся.

Двое мужчин погнались за несдержанным на язык приятелем. Обидчик сначала убегал, но возле остановки передумал и решил защищаться. Оторвал от спинки уличной скамейки рейку и с нею пошёл на преследователей. Сначала он стукнул их «профилактически», но в ходе нанесения ударов озверел и стал колотить уже лежащих на земле бывших друзей в полную силу.

Избивший собутыльников был ранее судим, а также не раз привлекался к административной ответственности. Его взяли под стражу, информирует челябинский портал, чтобы помешать мужчине скрыться от следствия, пока на два месяца. Правоохранительные органы выяснили, что агрессивный мужчина не женат, имеет 14-летняя дочь, которая живет с мамой и не общается с отцом. Следовательно, ничего в городе его не удерживает.

По избиению возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Один потерпевший находится без сознания на искусственной вентиляции легких, исход лечения пока предсказать сложно. Личность второго пострадавшего сейчас устанавливает следствие.