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http://7info.ru/news/world-incidents/vzroslye_i_rebenok_otravilis_ugarnym_gazom_v_saratovskoj_oblasti/

Взрослые и ребенок отравились угарным газом в Саратовской области
По одной из версий произошедшего, в доме сломалось газовое оборудование.

Происшествия   107

В доме №91 по проспекту Ленина в городе Маркс Саратовской области три человека отравились угарным газом. Инцидент произошел вечером 1 мая, пишет Взгляд-инфо .

Сообщается, что прибывшие на место происшествия медики провели осмотр пострадавших, в число которых попали 58-летние мужчина и женщина, а также 8-летняя девочка. В результате было принято решение об их срочной госпитализации. Степень тяжести состояния пациентов оценивается как среднее.

Отметим, что по одной из версий произошедшего, в доме сломалось газовое оборудование.