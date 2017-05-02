Взрослые и ребенок отравились угарным газом в Саратовской области

По одной из версий произошедшего, в доме сломалось газовое оборудование.

Происшествия

В доме №91 по проспекту Ленина в городе Маркс Саратовской области три человека отравились угарным газом. Инцидент произошел вечером 1 мая, пишет Взгляд-инфо .

Сообщается, что прибывшие на место происшествия медики провели осмотр пострадавших, в число которых попали 58-летние мужчина и женщина, а также 8-летняя девочка. В результате было принято решение об их срочной госпитализации. Степень тяжести состояния пациентов оценивается как среднее.

Отметим, что по одной из версий произошедшего, в доме сломалось газовое оборудование.