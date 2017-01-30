Врач-анестезиолог задержан в Подольске за насилие над пациенткой

Женщина была под наркозом и не могла оказать сопротивление насильнику.

Происшествия

Задержан врач анестезиолог-реаниматолог Подольской горбольницы № 2, подозреваемый в изнасиловании пациентки, находящейся под наркозом. Об этом сообщает сайт Следственного комитета РФ.

Против врача возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Следствие выяснило, что преступление произошло в ночь с 4 на 5 января 2017 года. Подозреваемый был на суточном дежурстве в реанимации и к тому же пьян. Он изнасиловал пациентку 43 лет, которая была под воздействием седативных препаратов и не могла оказать сопротивление доктору.

Решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого, расследование уголовного дела продолжается.