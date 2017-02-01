Воронежский пенсионер забил молотком внука-наркомана

30-летний мужчина требовал у пожилых людей деньги на очередную дозу.

Происшествия

В Воронеже началось судебное разбирательство уголовного дела об убийстве молодого человека собственным дедом. Инцидент произошел 19 ноября 2016 года, пишет БВ .

По данным следствия, 30-летний внук, который страдал наркотической зависимостью, требовал у родных бабушки и дедушки деньги на очередную дозу. Пожилые люди отказали парню, после чего наркоман схватил молоток и начал угрожать родственникам расправой. Тогда пенсионер выхватил у него молоток и несколько раз ударил его по голове. От полученных травм парень скончался на месте происшествия.

Сообщается, что пожилой мужчина находился в состоянии аффекта. Однако сам подозреваемый признал свою вину.