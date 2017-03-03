Воронежца подозревают в убийстве малолетней дочери

Тело пропавшей девочки нашли через сутки в речке.

Происшествия

В Петропавловском районе Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетней девочки, сообщает сайт «Новости СК РФ».

Полуторагодовалая девочка, родившаяся в ноябре 2015 года, жительница одного из сёл Петропавловского района, пропала в среду, 1 марта, информирует сайт. Близкие ребёнка сообщили в полицию.

Следственные органы незамедлительно возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство). Полиция, добровольцы и местные жители совместно бросились на поиски малышки.

Её тело нашли 2 марта в акватории реки Толучеевка близ села Красносёловка.

По подозрению в убийстве собственной дочери задержан 30-летний мужчина, её отец. С ним работают следователи и криминалисты, устанавливая, в первую очередь, мотив столь варварского преступления.