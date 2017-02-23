Воронеж становится городом падающих ледяных глыб

Городская прокуратура начала проверку после ранения сходами льда трёх жителей Воронежа в течение суток.

Происшествия

Городская прокуратура Воронежа начала проверку по факту падения ледяных глыб на троих жителей города в течение одного дня - среды, 22 февраля. Об этом в четверг, 23 Февраля пишет РИА «Воронеж».

По данным издания, городская прокуратура возбудила проверку по поручению областной. Ей предстоит дать правовую оценку деятельности коммунальных служб, и при обнаружении признаков преступления материал будет передан в следственные органы.

Начата и полицейская проверка сходов льда.

В центре внимания закона - обрушение наледи с крыши на улице Фридриха Энгельса, от которой пострадала 78-летняя пенсионерка; на молодого человека 24 лет и на 54-летнюю женщину на улице 9 Января.

Как сообщает издание, пенсионерка на улице Энгельса получила сотрясение мозга и была госпитализирована. Молодой человек и женщина, ставшие жертвами падения льда на остановке «Луч», «отделались» переломами.

Издание отмечает, что это не первый случай падения льда на людей, имевший место в Воронеже на этой неделе. Так, в понедельник, 20 февраля, осколки льда пробили козырёк аптеки и обрушились на женщину (об этом происшествии РИА «7 новостей» сообщало ранее).

Также на текущей недели глыбы льда дважды падали на матерей с колясками. Первый раз это случилось также в понедельник, пишет издание. Только корпус коляски спас малыша от травм. Во вторник, 21 февраля, глыба льда на улице Плехановская упала сразу на троих прохожих. Семья с ребёнком в коляске гуляла, лёд рухнул на бабушку, которую пришлось доставить в больницу. Её дочь получила лёгкую ссадину, маленький внук в коляске, к счастью, не пострадал.

С начала года в Воронежской области и областном центре были травмированы сходом льда не менее 20 человек.