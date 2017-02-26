Вор сам сдался в полиции, испугавшись хозяина дома в Алтайском крае

У горе-преступника уже есть несколько судимостей и, скорее всего, будет еще одна.

Происшествия

В одном из сел Алтайского края случился курьезный инцидент. Так, грабитель сам обратился к сотрудникам полиции, поскольку испугался гнева хозяина дома. Преступление произошло в субботу, 26 февраля, пишет КП .

Сообщается, что потерпевший вернулся домой и застал в своем жилище неизвестного молодого человека. Он пытался похитить три сотовых телефона, коллекционные монеты, ювелирные украшения и несколько наручных часов. При этом входную дверь злоумышленник открыл ключом, оставленным в условном месте.

Интересно, что грабитель настолько не желал расправы, что решил и сам вызвать полицейских. В результате был задержан 26-летний ранее судимый местный житель, в отношении которого возбуждено уголовное дело.