Вооружённый незнакомец напал на военный патруль близ Лувра

Нападавший и один солдат из патруля ранены.

Происшествия

В Париже произошло столкновение неизвестного и военного патруля в районе Лувра. Об этом 3 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на информацию префекта Парижа Мишеля Кадо.

По данным издания, незнакомец, имевший при себе два рюкзака, пытался пройти в подземный торговый центр «Карузель» близ Лувра. Военный патруль преградил ему путь и заставил показать ручную кладь. Неизвестный начал сопротивляться и ранил одного из военных. Сейчас раненому оказывают врачебную помощь.

Выяснилось, что неизвестный был вооружен ножом и мачете, также, по данным префекта, выкрикивал лозунги, славящие Аллаха. Предположительно это террорист.

Военный патруль тоже открыл огонь по нападавшему, в него стреляли пять раз, пуля попала в живот террористу.

В Лувре во время инцидента было 250 человек, их эвакуируют небольшими группами, параллельно проверяя.