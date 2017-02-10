Волгоградский адвокат «развёл» подзащитного на 400 тысяч рублей

Злоумышленник задержан и ждёт суда за мошенничество.

Происшествия

Волгоградский адвокат Сергей Стремилов, член областной коллегии адвокатов «Правоведъ», обвиняется в хищении 400 тысяч рублей у своего подзащитного, пишет сайт «Новости СК РФ».

Адвоката обвиняют в покушении на мошенничество, совершённое в крупном размере (ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ).

Стремилов был привлечён как бесплатный защитник к уголовному делу о превышении должностных полномочий и служебном подлоге, когда материалы следствия уже поступили в суд. Правовед предложил подзащитному дополнительные услуги – уменьшить объём обвинения, переговорив с кем надо в суде, естественно, не бесплатно. Якобы для передачи судейским адвокат выманил у подсудимого 400 тысяч рублей. На деле он и не собирался ничего предпринимать для «спасения» обвиняемого. Деньги намеревался оставить себе.

Следственные органы вычислили преступную сделку и задержали Стремилова после получения денег с поличным. Уголовное дело, фигурантом которого является уже адвокат, направлено в суд.