В Воронеже правоохранительные органы расследовало дело о повреждении местным жителем чужого автомобиля. Инцидент произошел в конце января текущего года, пишет КП.
Сообщается, что в полицию обратилась 50-летняя женщина. По ее словам, неизвестный разбил заднее стекло ее автомобиля «Ниссан-Микро». Специалисты отыскали злоумышленника, которым оказался 35-летний мужчина. Вандал признался, что повредил машину глыбой льда, поскольку ему не понравилось, как женщина паркует свое авто.
Отметим, что задержанному грозит наказание по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».