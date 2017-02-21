Водитель отмстил женщине за неправильную парковку, разбив стекло машины

Вандал признался, что ему не понравилось, как дама паркует свое авто.

Происшествия

В Воронеже правоохранительные органы расследовало дело о повреждении местным жителем чужого автомобиля. Инцидент произошел в конце января текущего года, пишет КП .

Сообщается, что в полицию обратилась 50-летняя женщина. По ее словам, неизвестный разбил заднее стекло ее автомобиля «Ниссан-Микро». Специалисты отыскали злоумышленника, которым оказался 35-летний мужчина. Вандал признался, что повредил машину глыбой льда, поскольку ему не понравилось, как женщина паркует свое авто.

Отметим, что задержанному грозит наказание по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».