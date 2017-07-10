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http://7info.ru/news/world-incidents/voditel_avtobusa_sgorel_zazhivo_v_rostovskoj_oblasti/

Водитель автобуса сгорел заживо в Ростовской области
Личность покойного устанавливается.

Происшествия   92

В районе села в Заветинском районе Ростовской области произошла трагедия. Сообщается о смерти водителя, который сгорел заживо в автобусе. Инцидент зафиксирован в пятницу, 7 июля.

Известно, что сигнал о пожаре поступил от очевидцев, которые принялись тушить его до приезда пожарных. В сгоревшем автобусе было найдено тело мужчины. Оно было передано сотрудникам полиции для проведения экспертизы.

Отметим, что по факту происшествия идет проверка. Личность покойного устанавливается, пишет Свободная Пресса .