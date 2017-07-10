Водитель автобуса сгорел заживо в Ростовской области

Личность покойного устанавливается.

Происшествия

В районе села в Заветинском районе Ростовской области произошла трагедия. Сообщается о смерти водителя, который сгорел заживо в автобусе. Инцидент зафиксирован в пятницу, 7 июля.

Известно, что сигнал о пожаре поступил от очевидцев, которые принялись тушить его до приезда пожарных. В сгоревшем автобусе было найдено тело мужчины. Оно было передано сотрудникам полиции для проведения экспертизы.