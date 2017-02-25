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http://7info.ru/news/world-incidents/vo_vladivostoke_voditel_protaranil_alkomarket_v_pogone_za_ocherednoj_butylkoj_vodki/

Во Владивостоке водитель протаранил алкомаркет в погоне за очередной бутылкой водки
Накануне горе-водитель был лишен прав на вождение транспортным средством за пьяную езду. 

Происшествия   93

Сотрудники ДПС в городе Владивосток рассказали о курьезной аварии, в результате которой пьяный местный житель врезался в специализированный магазин алкогольной продукции. Инцидент произошел утром 25 февраля, пишет VN .

Сообщается, что мужчина взял иномарку «Toyota Mark X Zio», принадлежащую его жене, и отправился в магазин за еще одной бутылкой спиртного. Однако он не справился с управлением, в результате чего автомобиль протаранил магазин. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции.

Выяснилось, что накануне горе-водитель был лишен прав на вождение транспортным средством за пьяную езду. 