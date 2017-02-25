Во Владивостоке водитель протаранил алкомаркет в погоне за очередной бутылкой водки

Накануне горе-водитель был лишен прав на вождение транспортным средством за пьяную езду.

Происшествия

Сотрудники ДПС в городе Владивосток рассказали о курьезной аварии, в результате которой пьяный местный житель врезался в специализированный магазин алкогольной продукции. Инцидент произошел утром 25 февраля, пишет VN .

Сообщается, что мужчина взял иномарку «Toyota Mark X Zio», принадлежащую его жене, и отправился в магазин за еще одной бутылкой спиртного. Однако он не справился с управлением, в результате чего автомобиль протаранил магазин. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции.

Выяснилось, что накануне горе-водитель был лишен прав на вождение транспортным средством за пьяную езду.