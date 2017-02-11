Во Владивостоке мужчина с костылями избил шофёра и угнал его транспорт

Полиция разыскивает подозреваемых в совершении двух преступлений.

Происшествия

Во Владивостоке совершено разом два преступления, самой яркой деталью которых был мужчина с загипсованной ногой и на костылях, сообщает Приморье24 со ссылкой на VL.ru.

По сведениям издания, в центре Владивостока, на улице Фастовской возле дома 20, в районе Приморской сцены Мариинки микроавтобус Toyota Town Ace столкнулся с легковым автомобилем Mercedes.

Сразу после столкновения из легковушки вышли двое мужчин, причём один на костылях. Они набросились с кулаками на 49-летнего владельца «Тойоты». Побив шофёра за ДТП, нападавшие разделились. Один, пишет издание, вернулся в свою иномарку, а второй сел за руль Toyota Town Ace, и они уехали с места происшествия на собственном и на угнанном авто. Следовательно, мужчина в гипсе управлял транспортным средством не хуже здорового.

Владелец микроавтобуса сообщил о ДТП, побоях и угоне в полицию. Стражи порядка проверили информацию и ведут поиск подозреваемых в криминальном «дуэте», но пока сведений об их обнаружении в СМИ нет.