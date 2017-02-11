Во Владивостоке крадут ружья

Другие вещи из квартир потерпевших воров не интересуют.

Происшествия

В последнее время во Владивостоке произошло несколько подряд случаев краж, объектом которых становились ружья, сообщает Приморье24.

Издание рассказывает о двух эпизодах «ружейной мании».

Гладкоствольное ружье МР-153 и карабин ТОЗ-78 исчезли из дома по улице Интернациональной. В квартиру вор залез через окно, с помощью инструментов вскрыл сейф, забрал оружие и ушёл также через окно.

Карабин «Сайга» пропал из багажника автомобиля Toyota Prius, которую хозяин припарковал на улице Лазо на время, пока занимается в фитнес-клубе. Поправив здоровье, владелец машины и оружия обнаружил материальный ущерб. Ничего, кроме карабина, вор не тронул.

По фактам краж огнестрельного оружия возбуждены уголовные дела, личности подозреваемых устанавливаются.