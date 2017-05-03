Во Владимирской области в смертельной аварии погибли два человека

Водитель иномарки «Hyundai» из-за превышения скорости не справился с управлением транспортного средства.

Происшествия

На 3-м километре автотрассы «Гусь-Хрустальный-Купреево» во Владимирской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизни двоих местных жителей. Инцидент произошел днем 3 мая, пишет Rusargument .

Сообщается, что водитель иномарки «Hyundai» из-за превышения скорости не справился с управлением транспортного средства, в результате чего он съехал с проезжей части в кювет. После этого автомобиль этого опрокинулось в заполненную водой придорожную канаву. От полученных травм разной степени тяжести на месте происшествия скончались два человека.

Отметим, что сейчас на месте аварии работают специалисты, включая сотрудников МЧС. Обстоятельства происшествия уточняются.