Во Владимире священник за рулём превысил скорость и сбил священника

Настоятели храмов торопились на утренние службы.

Происшествия

Необычное, но оттого не менее трагическое ДТП, в результате которого пострадавший впал в кому, произошло во Владимире, в районе Содышки. Священник, управлявший личным автомобилем, превысил скорость, не сумел затормозить на пешеходном переходе и наехал на своего коллегу, тоже настоятеля храма.

О происшествии пишет владимирский портал «Молва 33». По данным издания, это случилось в субботу, 11 февраля, приблизительно в половине восьмого.

Собратья по духовной деятельности оба торопились на утренние службы в своих храмах. За рулём «Тойоты» сидел 50-летний настоятель Никитского храма. Пешком дорогу переходил настоятель храма мученика Андрея Стратилата, мужчина 26 лет.

Пострадавшего от наезда, израненного и в коме, отвезли в реанимацию. Пешеходный переход, по сведениям портала, находится возле школы, жертвой ДТП мог бы оказаться и ребёнок.

Издание сообщает, что инициировано административное расследование, по его итогам будет поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела. Старший из священников взят под подписку о невыезде. Его, по данным СМИ, отстранили от служения в храме, дальнейшую судьбу провинившегося относительно церковной деятельности определят митрополит и Епархиальный совет.