Во Пскове кавказская овчарка искусала ребёнка

После публикаций в прессе следственные органы провели проверку и приняли меры.

Происшествия

Кавказская овчарка искусала 4-хлетнюю девочку, соседскую дочку, во Пскове. Досталось и старшей сестре девочки, которая пыталась отогнать «друга человека».

Это произошло ровно месяц назад, 15 января. 18 января в СМИ появилась публикация о нападении собаки на ребёнка. По данному факту следственными органами была незамедлительно организована доследственная проверка, сообщает сайт «Новости СК РФ».

В настоящее время следственным органам известно, что обе девочки получили от собачьих укусов травмы, которые расцениваются как лёгкий вред здоровью. Из-за отсутствия тяжких последствий уголовное дело не возбуждалось. Эксперты проверяют, не был ли причинён вред психическому здоровью девочек.

Хозяин овчарки оштрафован на 1000 рублей за нарушение требований административной статьи «О содержании и защите домашних животных». Возможен гражданский судебный процесс с целью возмещения вреда, причиненного здоровью девочек, и компенсации причиненного им морального ущерба.

В целях предупреждения других нападений домашних псов на людей следственные органы внесли представление городской администрации Пскова и потребовали жёстче контролировать соблюдение Закона Псковской области «О содержании и защите домашних животных» и активизировать административную практику за его нарушения. Предложено обратить особое внимание на содержание собак бойцовских и сторожевых пород.