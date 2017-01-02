Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 650 автомобилей

В канун Нового года во Франции полиция задержала 454 человека.

Происшествия

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 650 автомобилей. В прошлом году было 602 случая поджога, передаёт РИА Новости.

МВД страны отмечается, что за последние пять лет число сожженных автомобилей снизилось на 20%.

В канун Нового года во Франции полиция задержала 454 человека, более 300 из которых арестовали.

Ранее сообщалось, что в Кёльне в ночь на 1 января задержали сотни мужчин африканского происхождения.