http://7info.ru/news/world-incidents/vo_francii_v_novogodnjuju_noch_sozhgli_650_avtomobilej/
Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 650 автомобилей
Происшествия 140
Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 650 автомобилей. В прошлом году было 602 случая поджога, передаёт
РИА Новости.
Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 650 автомобилей
Происшествия 140
В канун Нового года во Франции полиция задержала 454 человека.
Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 650 автомобилей. В прошлом году было 602 случая поджога, передаёт
МВД страны отмечается, что за последние пять лет число сожженных автомобилей снизилось на 20%.
В канун Нового года во Франции полиция задержала 454 человека, более 300 из которых арестовали.
Ранее сообщалось, что в Кёльне в ночь на 1 января задержали сотни мужчин африканского происхождения.