Внук вынес из пожара парализованного деда в Москве

Пожилому мужчине была оказана скорая медицинская помощь, и его жизни ничего не угрожает.

Происшествия

В ходе пожара в одной из квартир на севере столицы бдительный внук спас от огня прикованного к постели деда. Инцидент произошел ночью 18 февраля, передает Life .

Сообщается, что пожилой мужчина-инвалид в момент возгорания находился у себя в комнате. По словам очевидцев, внук пробрался в горящее помещение и вынес родственника на лестничную клетку. После этого парень стал будить соседей для того, чтобы они покинули свои квартиры и не задохнулись от дыма.

Отметим, что мужчине была оказана скорая медицинская помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.