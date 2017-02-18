В ходе пожара в одной из квартир на севере столицы бдительный внук спас от огня прикованного к постели деда. Инцидент произошел ночью 18 февраля, передает Life.
Сообщается, что пожилой мужчина-инвалид в момент возгорания находился у себя в комнате. По словам очевидцев, внук пробрался в горящее помещение и вынес родственника на лестничную клетку. После этого парень стал будить соседей для того, чтобы они покинули свои квартиры и не задохнулись от дыма.
Отметим, что мужчине была оказана скорая медицинская помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.