Внук Сталина умер в Москве через день после дня рождения деда

Сын Якова Джугашвили Евгений внезапно умер на 81-м году жизни.

Происшествия

Сегодня, 22 декабря, в Москве скоропостижно скончался внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили, сообщили РИА Новости со ссылкой на справочную службу скорой помощи.

Причина смерти 80-летнего мужчины ещё не установлена. Однако другие публичные источники утверждают со слов свидетелей происшествия, что пожилой человек упал в обморок на остановке общественного транспорта и умер, прежде чем к нему приехала «скорая помощь».

Евгений Джугашвили – сын Якова Сталина (Джугашвили), первого ребёнка вождя. Евгений Джугашвили родился 10 января 1936 года. Старший лейтенант артиллерии Яков Джугашвили попал в плен в июле 1941 года и умер в концлагере Заксенхаузен в апреле 1943 года. Широко известна легенда о том, что Иосиф Сталин отказался обменять своего старшего сына на фельдмаршала Паулюса, заявив: «Фельдмаршалов на солдат не меняют».

Против этой и многих других легенд, связанных с именем деда, Евгений Джугашвили, по образованию военный инженер, служивший в конструкторском бюро Сергея Королева и причастный к запуску на Байконуре первых космических кораблей, включая «Восток» Юрия Гагарина, боролся в последние десятилетия жизни. Выйдя на военную пенсию, он занялся историей и получил степень кандидата исторических наук.

Джугашвили подавал в суд на различные СМИ, публиковавшие материалы о Сталине в контексте его злодеяний или ошибок, иски о защите чести и достоинства Иосифа Сталина. Также написал в 2015 году книгу воспоминаний «Мой дед — Сталин. Он — святой!». Являлся ярым активистом коммунистического движения, имел гражданство России и Грузии.

В 1990 году Евгений Джугашвили исполнил роль Иосифа Джугашвили в фильме «Яков, сын Сталина». У него остались двое сыновей и трое внуков. Смерть Евгения Джугашвили произошла на следующий день после дня 137-летия со рождения его деда, которое было вчера, 21 декабря.