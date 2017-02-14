Власти Челябинска задолжали муниципальным перевозчикам миллиард рублей

Депутат Городской думы Челябинска намерен разобраться в ситуации с банкротством транспортных предприятий.

Происшествия

Муниципальным транспортным предприятиям Челябинска задолжали за перевозку льготников около миллиарда рублей, и это способствовало банкротству системы общественного транспорта города.

Об этом пишет во вторник, 14 февраля, «URA.RU» со ссылкой на прямую речь депутата Челябинской городской Думы Константина Нациевского. По данным издания, Нациевский затребовал у Контрольно-ревизионного управления материалы его проверок транспортных МУП. Депутат намеревается материалами КРУ подкрепить свои утверждения, что долгие годы МУП города не получали деньги за перевозку федеральных, региональных и муниципальных льготников.

По словам депутата, платежи перестали приходить к транспортникам ещё при прежних властях, что и привело «Челябавтотранс» к банкротству. Только в текущем году муниципальный бюджет отвёл статью расходов на компенсацию проезда льготников, пишет издание. При этом никто не бьёт тревогу. Депутат Нациевский оценил положение дел как систему, при которой директора МУП не взыскивают через суд долги, а их держат на местах за лояльность.

За год убытки только «Челябавтотранса» составили 237 миллионов рублей. На линии выходит 70 автомобилей этого перевозчика, при том, что необходимо не менее 110.

Депутаты Гордумы в прошлом году стали требовать отставки начальника управления транспорта Олега Козлова и директоров МУП «Челябавтотранс» Эдуарда Маховского, «ЧелябГЭТ» Александра Портье и «Служба организации движения» Василия Муленкова. Один из транспортников отправлен в отставку, сообщает агентство.