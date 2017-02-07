Владимирская фельдшер не оказала помощи арестанту, и он скончался

Медицинскому работнику вынесен приговор: ограничение свободы сроком на 1 год 9 месяцев.

Происшествия

В Собинке Владимирской области фельдшер «скорой помощи» получила по суду ограничение свободы сроком на 1 год 9 месяцев за причинение смерти по неосторожности.

О приговоре сообщает сайт «Новости СК РФ» 7 февраля.

Подсудимая – заведующая поселковым ФАПом, работающая по совместительству фельдшером «Скорой помощи» Собинской ЦРБ, по мнению следствия, безответственно отнеслась к исполнению своих профессиональных обязанностей, отчего умер человек.

В августе 2015 года женщину вызвали в полицейский изолятор временного содержания. Там отбывал 5 суток административного ареста 54-летний мужчина, забранный за пьяное гуляние в общественных местах. В изоляторе задержанному стало плохо. Фельдшер «скорой» прибыла в ИВС через 10 минут, осмотрела больного, оказала первую помощь и поставила диагноз «алкогольный делирий». После чего уехала, рекомендовав показать больного наркологу.

По мнению следствия, тем самым медработник нарушила правила – не доставила пациента в больницу для проведения более серьёзной диагностики, не исключила сердечный приступ, оставила больного без помощи в неподходящих условиях. Через 4 дня больной скончался.

На следствии и в суде сотрудник «скорой помощи» вину не признала.