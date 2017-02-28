Вежливый мужчина в Уфе деликатно ограбил офис микрозаймов

Добычей безоружного грабителя стало свыше 40 тысяч рублей.

Происшествия

Необычное нападение на офис микрозаймов, расположенный на улице Менделеева, произошло в Уфе. Как сообщает «КП-Уфа», ограбление обошлось без угроз, стрельбы, выдвижения ультиматумов и т.п.

Неизвестный мужчина, облачённый в спортивные брюки, толстовку с капюшоном и маску зашёл в офис микрофинансовой организации даже без оружия. Но сотрудницы офиса не дерзнули оказать ему сопротивление.

Неизвестный гость взял деньги и ушёл. Его добычей стало более 40 тысяч рублей.

Видеокамера запечатлела момент «деликатного» ограбления. Видеозапись оказалась в распоряжении ГТРК «Башкортостан».

Несмотря на то, что преступник хорошо различим на видео, грабителя пока не нашли. Об этом сообщает издание со ссылкой на пресс-службу МВД Башкортостана.