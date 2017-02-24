Весовщица из Воронежской области обвесила своё предприятие почти на миллион рублей

За мошенничество женщине может грозить 6 лет лишения свободы.

Происшествия

Сотрудница сельскохозяйственной компании Ольховатского района Воронежской области мошенническим способом положила себе в карман 900 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Воронеж 23 Февраля.

Женщина работала весовщицей и вспомнила старый добрый советский способ мошенничества – приписки. На это намекает возраст женщины – 54 года. Отчитываясь за взвешенное, женщина указывала двойной объём зерна и получала за него двойную оплату, ровно половину из которой брала себе. Таким немудрёным образом она «обвесила» предприятие на 900 тысяч рублей.

Но сколь верёвочке ни виться, а конец будет. Махинации весовщицы стали известны, и против неё завели уголовное дело по статье мошенничество (ч. 3 ст. 159), максимальное наказание по которой – 6 лет в колонии. Даму задержали и взяли с неё подписку о невыезде.