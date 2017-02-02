Велосипедный вор оказался работорговцем

Мужчина, попавшийся на краже велосипеда, был в розыске за торговлю людьми.

Происшествия

В Сочи полиция задержала мужчину 54 лет, гражданина Молдовы, по подозрению в краже велосипеда. Когда против него возбудили дело о краже транспортного средства, выяснилось, что этот же человек находится в межгосударственном розыске за торговлю людьми.

Об этом в четверг, 2 февраля сообщает Федеральное агентство новостей по данным пресс-службы МВД РФ.

Молдавский гражданин весной прошлого года обманом убедил нескольких земляков поехать на заработки в Россию. В Сочи, куда приехала группа молдаван, злоумышленник отнял у них паспорта и заставил трудиться на чужих стройках целыми днями без зарплаты.

Работорговец был объявлен в межгосударственный розыск за генеральным инспекторатом полиции МВД Республики Молдова. Благодаря краже велосипеда, он попал в руки полиции и теперь находится в СИЗО, ожидая решения своей судьбы.