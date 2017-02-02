Велосипедный вор оказался работорговцем
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Мужчина, попавшийся на краже велосипеда, был в розыске за торговлю людьми.
В Сочи полиция задержала мужчину 54 лет, гражданина Молдовы, по подозрению в краже велосипеда. Когда против него возбудили дело о краже транспортного средства, выяснилось, что этот же человек находится в межгосударственном розыске за торговлю людьми.
Об этом в четверг, 2 февраля
Молдавский гражданин весной прошлого года обманом убедил нескольких земляков поехать на заработки в Россию. В Сочи, куда приехала группа молдаван, злоумышленник отнял у них паспорта и заставил трудиться на чужих стройках целыми днями без зарплаты.
Работорговец был объявлен в межгосударственный розыск за генеральным инспекторатом полиции МВД Республики Молдова. Благодаря краже велосипеда, он попал в руки полиции и теперь находится в СИЗО, ожидая решения своей судьбы.