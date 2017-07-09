В жуткой аварии в Кемеровской области погиб пешеход

Мужчина неожиданно вышел на проезжую часть из-за стоящего на обочине автомобиля.

Происшествия

На трассе в Юргинском районе Кемеровской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, которое закончилось трагедией. Инцидент зафиксирован вечером 8 июля.

По имеющимся данным, пешеход неожиданно вышел на проезжую часть из-за стоящего на обочине автомобиля. Водитель иномарки «Nissan Almera» не успел среагировать на возникшую опасность и сбил человека. В результате столкновения мужчина скончался на месте от полученных травм.