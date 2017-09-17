В жестком тройном ДТП в Саратовской области пострадали трое взрослых и ребенок

Всех пострадавших госпитализировали в больницу

Происшествия

В воскресенье, 17 сентября, в районе Вольского тракта Саратовской области произошло страшное ДТП. Как сообщили корреспонденту РИА 7 новостей очевидцы, около поворота на Базарный Карабулак столкнулись три автомобиля. Сначала, рассказывают очевидцы, столкнулись иномарки Ниссан и Шевроле, а потом их протаранил грузовик DAF.

Водитель грузовика рассказывает, что влетел в иномарки, так как просто их не заметил.

В результате аварии пострадали три человека и маленький ребенок. Всех их госпитализировали в ближайшую больницу.