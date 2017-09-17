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http://7info.ru/news/world-incidents/v_zhestkom_trojnom_dtp_v_saratovskoj_oblasti_postradali_troe_vzroslyh_i_rebenok/

В жестком тройном ДТП в Саратовской области пострадали трое взрослых и ребенок
Всех пострадавших госпитализировали в больницу

Происшествия   237

В воскресенье, 17 сентября, в районе Вольского тракта Саратовской области произошло страшное ДТП. Как сообщили корреспонденту РИА 7 новостей очевидцы, около поворота на Базарный Карабулак столкнулись три автомобиля. Сначала, рассказывают очевидцы, столкнулись иномарки Ниссан и Шевроле, а потом их протаранил грузовик DAF.

Водитель грузовика рассказывает, что влетел в иномарки, так как просто их не заметил. 

В результате аварии пострадали три человека и маленький ребенок. Всех их госпитализировали в ближайшую больницу. 