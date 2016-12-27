В Закарпатье собаки показали пример уникальной верности

Пёс двое суток охранял на рельсах подругу, раненую поездом.

Происшествия

В Закарпатье, близ Ужгорода, в селе Цегловка две собаки провели на рельсах двое суток, так как сука была травмирована поездом, а кобель не хотел её бросить, сообщают РИА Новости.

Агентство узнало об этой истории лебединой, точнее, собачьей верности из социальной сети жителя Ужгорода Дениса Малафеева, очевидца. Денис был в числе тех людей, которые пытались спасти собачью пару, уведя их с рельсов. Но забрать их оказалось нелегко: пёс, охранявший раненую подругу, бросался на приближавшихся людей. Когда раненой собаке было холодно, он грел её своим телом, а когда проходил поезд, собаки наклоняли головы и приникали к земле, дабы их не зацепило.

У трогательной истории счастливый финал: собак удалось-таки увезти с рельсов и поместить в приют для животных, где они получили медицинскую помощь. Животных осмотрели и переломов не обнаружили, травма суки оказалась ушибом.

По данным РИА Новости, хозяева собак отыскались благодаря посту в Фейсбуке.