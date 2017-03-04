В Забайкалье за изнасилование троих малолеток подростком ответит администрация детдома

14-летний насильник может оказаться на принудительном психиатрическом лечении.

Происшествия

В Забайкальском крае передано в суд уголовное дело 14-летнего подростка, воспитанника детдома, уличённого в изнасиловании троих малолетних мальчиков, пишет сайт «Новости СК РФ».

Вина детдомовца в совершении преступления, в котором его обвиняли, по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ, установлена в ходе завершённого уголовного расследования. По данным следствия, в декабре 2016 года подросток в детском доме изнасиловал мальчиков 7, 8 и 10 лет, пользуясь своим физическим превосходством.

Вместе с тем судебная психиатрическая экспертиза показала, что у подростка имеется заболевание психики, мешающее ему осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими. Уголовное дело с утвержденным постановлением направлено в суд, чтобы применить к подростку принудительное лечение.

В ходе расследования уголовного дела следователи выявили причины и условия, способствовавшие совершению преступлений в детском учреждении. Представление об этом направлено в краевое Минтруда и соцзащиты.

По результатам представления директора детского учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности, а его зам и несколько других работников центра уволены.