В Выксе молодой человек заживо сгорел в машине

По факту трагедии проводится доследственная проверка.

Происшествия

В рабочем поселке Ближне-Песочное города Выкса Нижегородской области молодой мужчина заживо сгорел в собственном автомобиле. СК проводит доследственную проверку по факту трагедии, пишет сайт «Новости СК РФ». По данным ведомства, жуткий случай имел место вечером 18 февраля.

Машина «Форд» застряла на улице Маяковского в посёлке, попав колесом в канализационный люк. Двое пассажиров попытались вытолкать её, но не вышло, и они ушли пешком, оставив 29-летнего шофёра одного. По версии следствия, из-за механических повреждений в это время под капотом машины возник пожар. Огонь перекинулся в салон машины. Водитель, сидевший за рулём, погиб, скорее всего, отравившись продуктами горения.

Причину смерти молодого человека точно установит судебно-медицинская экспертиза.