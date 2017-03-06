В Воронежской области сын убил топором пожилую мать

По словам преступника, поводом к расправе стала ссора с матерью, возникшая на почве личного конфликта.

Происшествия

В городе Кантемировка Воронежской области правоохранительные органы задержали мужчину, который подозревается в зверском убийстве родной матери. Инцидент произошел в пятницу 3 марта, пишет Свик-ТВ .

Сообщается, что труп 67-летней женщины с признаками насильственной смерти был обнаружен в ее доме. Специалистом удалось установить личность убийцы, которым оказался 39-летний ранее судимый сын покойной. В ходе допроса мужчина сознался в содеянном, рассказав, что поводом к расправе стала ссора с матерью, возникшая на почве личного конфликта. Выяснилось, что преступник схватил топор и нанес им многочисленные удары в область головы, от которых женщина скончалась на месте происшествия. Затем нападавший предпочел скрыться в неизвестном направлении.

Отметим, что злоумышленнику грозит до 15 лет тюремного заключения.