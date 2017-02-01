В Воронеже поезд насмерть сбил пенсионерку

Сообщается, что женщина переходила железнодорожные пути в непредназначенном для этого месте.

Происшествия

Правоохранительные органы города Воронеж зафиксировали факт смерти 65-летней старушки в результате столкновения с грузовым поездом. Инцидент произошел в понедельник, 30 января, пишет RostovDrive.

Сообщается, что пенсионерка переходила железнодорожные пути в непредназначенном для этого месте. Несмотря на примененное машинистом экстренное торможение, избежать наезда не удалось. Женщина получила серьезные повреждения и скончалась на месте происшествия до прибытия медиков.

Отметим, что сейчас по факту произошедшего проводится следственная проверка.