В Воронеже орудует грабитель, облаченный в штору

Перед очередным ограблением мужчина обматывает лицо шторой и надевает на руки носки.

Происшествия

Правоохранительные органы города Воронеж задержали вора, который имеет специфическую экипировку. Так, перед очередным ограблением мужчина обматывает лицо шторой и надевает на руки носки, пишет КП .

Сообщается, что к сотрудникам полиции обратилась женщина, которая рассказала о проделках креативного грабителя. Выяснилось, что 19 февраля мужчина ворвался в торговую точку и, угрожая работникам магазина напильником, похитил из кассы 2000 рублей. Полицейским удалось задержать 26-летнего преступника.

Выяснилось, что лицо мужчина прикрывал частью от шторы. На одной руке у подозреваемого была одета перчатка, на другой – носок. Теперь его ожидает судебное разбирательство.